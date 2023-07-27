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В рабочий поселок Октябрьский в Пермском крае прибыли лучшие следователи СК для проведения расследования убийства 15-летней местной жительницы. Девочка около двух недель боролась за жизнь в больнице, медики сделали все, что было в их силах, но спасти школьницу все же не удалось.

Она скончалась, но все же успела назвать имена своих убийц. Это два подростка из того же поселка. Но полиция по непонятным причинам задерживать их не стала. Это возмутило местных жителей, которые обратились в Следственный комитет РФ с просьбой взять дело под свой контроль. Именно поэтому в поселок Октябрьский были направлены лучшие следователи страны.

Девочку нашли недалеко от железной дороги в очень тяжелом состоянии. В больницу она попала со страшными ожогами. Врачи пытались спасти ее, но не смогли.

Местная полиция быстро установила, что школьница была в гостях у 16-летнего знакомого. Между ними началась ссора, закончившаяся трагедией. Подросток облил девочку горючим и поджег. Отец погибшей рассказал, что врачам в больнице она сообщила имена двух подростков, которые также участвовали в истязаниях. Также есть предположение, что над школьницей надругались. Сейчас дело передано в центральный аппарат СК, сотрудникам которого предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.

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