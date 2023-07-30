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Актриса чешского происхождения Яна Шульцова, сыгравшая немало ролей в советских фильмах, умерла на 77-м году жизни. Об этом рассказала «Российская газета» со ссылкой на дочь артистки.

Шульцова умерла в Праге, в собственном доме. О причинах точной информации нет, но известно, что актриса давно болела. Еще 20 лет назад ей сделали хирургическую операцию на щитовидке, из-за чего начались проблемы со зрением. После этого Шульцовой сделали еще две операции на глазах.

Также в 2014 году актриса обратилась к врачам из-за болей в ноге. Снова пришлось вмешиваться хирургам, причем операция привела к осложнениям. После нее Шульцова часто неудачно падала и вновь и вновь попадала в больницу с травмами.

Российские зрители хорошо знают Яну Шульцову по советским фильмам «Соломенная шляпка», «Мата Хари», «Смерть выбирает» и многим другим.

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