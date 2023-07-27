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На 85-м году ушла из жизни Народная артистка РСФСР, актриса Театра имени Моссовета Нина Дробышева. Об этом сообщили в пресс-службе театра. По словам представителя тетра, Дробышева скончалась в ночь на 27 июля после продолжительной болезни. «Коллектив театра глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким». Когда будет проходить прощание и похороны пресс-служба театра сообщит позже.

Нина Дробышева проработала в Театре имени Моссовета с 1962 года. Ее самой знаменитой ролью стала игра Эдит Пиаф в одноименной пьесе. Также Дробышева снималась и в кино. Она играла в фильме «Два капитана», «Чистое небо», «Улица полна неожиданностей». Из последних ее киноработ можно отметить роли в фильме «Француз» и в телевизионном сериале «Волк».

Родилась Нина Дробышева в 1939 году в Ленинграде. Обучалась в театральной студии при Ленинградском ТЮЗе, причем еще во время учебы с 1958 году стала играть на сцене этого театра.

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