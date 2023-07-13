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12 июля скоропостижно скончалась 44-летняя актриса Лариса Маршалова, которую зрители запомнили по сериалам «Псевдоним “Албанец”» и «Каменская». Причина смерти в настоящий момент не сообщается.

«Российская газета» сообщила, что белорусская актриса начала сниматься в кино и играть в театре с юного возраста. Почти 20 лет она играла в театре-студии киноактера в Минске.

«На 45-м году жизни скоропостижно скончалась талантливая актриса театра и кино, ведущий мастер сцены театра-студии киноактера Национальной киностудии “Беларусьфильм”», – говорится в некрологе, который опубликован на официальном сайте театра.

Помимо уже упомянутых выше сериалов, Лариса Маршалова была также задействована в проектах «Воскресенье в женской бане», «Подъем с глубины», “Семейный детектив” и «Мужчины не плачут».

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