12 июля скоропостижно скончалась 44-летняя актриса Лариса Маршалова, которую зрители запомнили по сериалам «Псевдоним “Албанец”» и «Каменская». Причина смерти в настоящий момент не сообщается.

«Российская газета» сообщила, что белорусская актриса начала сниматься в кино и играть в театре с юного возраста. Почти 20 лет она играла в театре-студии киноактера в Минске.

«На 45-м году жизни скоропостижно скончалась талантливая актриса театра и кино, ведущий мастер сцены театра-студии киноактера Национальной киностудии “Беларусьфильм”», – говорится в некрологе, который опубликован на официальном сайте театра.

Помимо уже упомянутых выше сериалов, Лариса Маршалова была также задействована в проектах «Воскресенье в женской бане», «Подъем с глубины», “Семейный детектив” и «Мужчины не плачут».