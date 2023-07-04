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Актриса Ида Добыш, которая начала сниматься в кино и телесериалах в 68 лет, умерла 30 июня. Об этом сообщил портал «Российская газета».

Родилась актриса 10 января 1935 года. Первая ее работа в сериале «Не ссорьтесь, девушки», появилась на телеэкранах в 2003 году. Еще через год Добыш сыграла эпизодическую роль в детективе «Винтовая лестница», а в 2007–2008 годах – в сериалах «Последнее путешествие Синдбада», «Эра Стрельца-2», «Гончие-2» и «Ментовские войны-4».

Обстоятельства смерти актрисы в настоящий момент не известны.

Напомним, ранее также сообщалось о смерти актера Владимира Приходько, который запомнился зрителям ролями в фильмах «Джентльмены удачи» и «Операция Ы и другие приключения Шурика».

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