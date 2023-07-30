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Как сообщает издание «Комсомольская правда», стало известно о смерти супруга певицы Натали, 53-летнего продюсера Александра Рудина. Достоверная причина смерти мужа популярной певицы не известна. Известно, что Рудин не имел вредных привычек, также не жаловался на здоровье.

49-летняя исполнительница хита «О Боже, какой мужчина!» разбита горем. По словам близких семьи Натали, у Александра недавно умер отец. «Только-только семья его похоронила и вот снова беда». Известно, что Рудина должны похоронить в его родном городе – Дзержинске.

С Натали продюсер прожил в счастливом браке 32 года. Они поженились, когда певице было всего 17 лет. Натали подарила Александру троих детей – в 2001 году у них родился сын Арсений, в 2010 году – Анатолий, в 2017 году – Евгений.

Несмотря на то, что официального заявления о причинах смерти Рудина нет, некоторые СМИ сообщили, что тело продюсера было обнаружено на козырьке подъезда дома, в котором он проживал вместе со своей семьей. Является ли смерть Александра Рудина насильственной, несчастным случаем или самоубийством – не известно.

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