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Группа компаний «1520» сообщила в своем телеграм-канале о смерти одного из основателей Валерия Маркелова. В сообщении говорится, что именно он создал то, чем является сегодня холдинг.

В 2018 году Маркелов, а также совладельцы группы компаний «1520» Борис Ушерович и Алексей Крапивин заняли первое место в рейтинге «Короли госзаказа» издания Forbes. Сумма государственных подрядов холдинга превысила 200 миллиардов рублей, а основным заказчиком были РЖД.

Чуть позже в том же году следствие по делу о взятках полковника Дмитрия Захарченко вышло на Маркелова, который отмывал деньги через Инкредбанк. «Площадка», созданная специально для этой цели, находилась «под крышей» Захарченко, который в итоге получит 16 лет тюремного заключения. Маркелов оказался за решеткой на 8 лет, но в том же месяце у него диагностировали рак и освободили.

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