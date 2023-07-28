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Российский актер театра и кино Андрей Бабенко умер на 48-м году жизни 24 июля. Об этом СМИ стало известно сегодня 28 июля. Причина смерти не уточнялась.

Артист запомнился российскому зрителю по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Подозрение», «Крылья империи», «Морские дьяволы» и др. С 1997 по 2004 год Андрей Бабенко играл в Мурманском областном драматическом театре. Затем он решил переехать в Санкт-Петербург, где продолжил свою актерскую деятельность.

В целом за свою актерскую карьеру Бабенко сыграл более 110 ролей. Однако, несмотря на свою востребованность в профессии, актер испытывал финансовые трудности. Об этом сообщили друзья Бабенко, объявившие денежный сор на похороны актера.

«Андрей был одинок. Испытывал финансовые трудности. Но почти никогда не просил о помощи. А точнее, делал это очень скромно. Давайте похороним его достойно», — отметил режиссер и сценарист Максим Бриус.

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