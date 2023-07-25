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Украинцы используют самые разнообразные способны уклонения от мобилизации. Даже самые нестандартные. Именно к последним относится приобретение свидетельств о собственной смерти, которыми предприимчивые граждане торгуют в даркнете.

Телеграм-канал Mash сообщил, что купить свидетельство можно за 10 тысяч долларов США (около 900 тысяч рублей). За эти деньги покупатель не только получает подтверждение своей смерти, но и внесение соответствующей информации во все базы данных, а также пакет сопутствующих документов.

В качестве бонуса к свидетельству продавцы предоставляют возможность украинцам самостоятельно выбрать причину своей смерти. В случае необходимости они также могут организовать похороны. Разумеется, ложные, но со всеми положенными торжествами и в соответствии с традициями.

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