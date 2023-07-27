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В Сети появилось видео, на котором был запечатлен момент отказа украинской саблистки Ольги Харлан пожать руку своей сопернице россиянке Анне Смирновой после поединка.

Украинская и российская саблистки встретились в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию, который в настоящий момент проходит в итальянском городе Милан. Спортсменка из России проиграла украинской саблистке с финальным счетом 15:7 и подошла к своей сопернице после поединка для рукопожатия.

Однако Ольга Харлан выставила перед собой саблю, преградив дорогу российской спортсменке, а после и вовсе ушла с дорожки. Такое поведение является грубым нарушением правил Международной федерации фехтования (FIE), согласно которым в конце поединка соперники обязаны отсалютовать друг другу и пожать руки.

Смирнова подала протест после поединка, однако судьи решили не наказывать украинскую спортсменку сразу после поединка. Спустя некоторое время рефери все же приняли решение о дисквалификации украинки Ольги Харлан.

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