Украинский суд признал виновным 17-летнего подростка, исполнявшего песню Виктора Цоя в центре Львова, по статье «хулиганство». Об этом сообщается в украинском Телеграм-канале «Страна.ua».

Суд вынес приговор в виде предупреждения. Отмечается, что Наталья Пипа, депутат Верховной рады Украины, с которой у юноши произошел конфликт, попросила суд не присуждать обвиняемому штраф. Однако именно она написала заявление в полицию за то, что подросток исполнял русскоязычную песню и выражался в ее адрес нецензурной лексикой.

Стоит отметить, что в Минкультуры Украины заявили, что в стране нет запрета на исполнение песен Виктора Цоя, так как его творчество не входит запрещенный список, угрожающий национальной безопасности.

Напомним, что инцидент произошел во Львове 2 июня. Юноша исполнял песню Виктора Цоя, играя на гитаре в центре города. Проходящая мимо него депутат ВР Украины Наталья Пипа сделала замечание за использование русского языка, в ответ на это молодой человек выразился нецензурными словами.