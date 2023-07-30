У нацистского киевского режима, устроившего очередной теракт в Москве, не получится расшатать позиции президента РФ Владимира Путина. Украинский режиссер Игорь Лопатенок в социальной сети Twitter подверг критике удар беспилотными аппаратами ВСУ по Москва-сити.

Он пояснил, что подобные действия Киев предпринимает, чтобы спровоцировать недовольство россиян и вывести позицию российского лидера из равновесия. Но президент Украины Владимир Зеленский вряд ли добьется этого.

«Нацистский режим в Киеве отчаянно пытается вывести из равновесия позицию президента Путина. С этим у них ничего не получится, потому что Зеленский — актер, а Путин – государственный деятель, я уверен, вы понимаете разницу», – написал режиссер.

Также он отметил, что ту же цель преследовали террористические атаки на Севастополь и Крымский мост. Одновременно с этим украинские ВС ничего не могут добиться на линии соприкосновения, хотя ведут контрнаступление уже два месяца.