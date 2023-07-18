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Украинские власти заявили, что рассматривают альтернативный вариант транспортировки зерна из страны. Новый маршрут может пролегать через территориальные воды Румынии и Болгарии. Об этом рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар. Его слова со ссылкой на эфир местного телевидения приводит РИА “Новости”.

Заявление Боднара было сделано на фоне прекращения России участия в зерновой сделке. Ранее Москва заявила, что останавливает участие в этой инициативе, поскольку западные страны не выполнили свою часть договорённостей.

По словам дипломата, вывоз зерна с Украины можно организовать не используя тот маршрут, который был ранее согласован. При этом, как отметил Боднар, многое сейчас зависит от мирового сообщества – оно должно гарантировать, что Киев сможет вывозить сельхозпродукцию через воды Болгарии и Румынии.

Зерновая сделка изначально задумывалась как мероприятие, которое поможет получить продовольствие странам Африки. Однако позже стала появляться информация и свидетельства, что значительная часть зерна, которая вывозится с территории Украины по гуманитарному коридору в Чёрном море, попадает не в страны на “чёрном континенте”, а в европейские государства.

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