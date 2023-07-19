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Военнослужащий ВСУ по имени Сергей, взятый в плен российскими бойцами, рассказал, что офицеры ВСУ нередко устраивают самосуд над солдатами в зоне боевых действий. По словам украинского пленного, его мобилизовали и направили на обучение в Британию. В Соединенном Королевстве с украинцами работали инструкции из Норвегии и Нидерландов. Сергей был обучен работе с ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс).

По словам украинского военного, оказавшись на фронте он столкнулся с ужасными поступками, совершаемыми офицерами ВСУ. Он рассказал, как стал свидетелем самосуда командира над своими же военнослужащими, которые не желали подчиниться приказу.

Сергей рассказал, что командир застрелил его друга, так как он выступил против его воли. «Товарища моего убили. Потом начали стрелять по мне», — рассказал пленный. Мужчина принял решение сбежать из подразделения. Когда он наткнулся на российских военных, то сдался в плен по собственной воле.

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