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Капитан первого ранга военно-морских сил ВС Украины в отставке Андрей Рыженко перечислил основные задачи, которые должны выполнять морские беспилотные аппараты. Его заявление приводит украинское издание LIGA.

Морские беспилотные аппараты должны выполнять три основные задачи. Во-первых, с помощью морских дронов можно проводить разминирование прибрежной зоны. Во-вторых, морские беспилотники могут осуществлять разведывательную деятельность. В-третьих, безэкипажными катерами можно наносить удары по целям противника и обеспечивать тем самым «проекцию силы».

По словам украинского отставного капитана, наиболее подходящие цели для морских дронов – это корабли на якорной стоянке, портовые и другие гидросооружения. Быстроходные и маневренные военные корабли атаковать с помощью морских дронов намного сложнее. При этом поражать гражданские суда морскими беспилотниками, по мнению украинского военного в отставке, «более эффективно» из-за их низкой скорости.

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