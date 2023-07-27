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Многоярусные минные поля, которые выстроили российские военные, не дают ВСУ быстро продвигаться вперед в ходе контрнаступления. Мины уничтожают технику для разминирования, танки и другие боевые машины, поэтому приходится действовать только силами пехоты, сообщил в интервью телеканалу Би-би-си украинский генерал Александр Тарнавский.

Он отметил, что танки вообще не способны преодолевать выстроенные Россией барьеры из мин. Все задачи приходится возлагать исключительно на пехотные подразделения, а они просто не в состоянии продвигаться в быстром темпе.

Ранее на российские минные заграждения жаловался и министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявлял, что техника для разминирования не справляется со своими функциями, поэтому боевикам ВСУ приходится обезвреживать боезаряды практически вручную.

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