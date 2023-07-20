Генерал-лейтенант ВСУ Александр Сырский, который командует сухопутными войсками Украины, заявил, что «хотел бы» восстановить контроль над Артемовском. Он заявил, что для него это «дело чести».

Сырский рассказал телеканалу BBC, что в ходе боев за Артемовск украинская армия понесла колоссальные потери. Поэтому для него лично «возвращение» города является делом принципа.

Генерал допустил, что восстановление контроля возможно, так как вокруг Артемовска имеется много господствующих высот. Они могут применяться сперва для обстрелов ВС РФ, а затем и в качестве плацдарма для продвижения ВСУ.

Одной из причин, по которой ВСУ должны «вернуть Артемовск» – это хорошо развитая дорожная инфраструктура города. Разветвленная сеть дорог обеспечивает стратегическое преимущество ВС РФ, которые сейчас ее контролируют, и позволяет начинать наступление на любом направлении.