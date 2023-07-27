26 июля украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на населенный пункт Лозовая Рудка в Борисовском районе Белгородской области. Тг-канал Shot сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений.

Вечером в среду дрон подлетел непосредственно к селу и сбросил боеприпас, который разорвался на безопасном расстоянии от жилых строений и инфраструктурных объектов. Сообщается также, что 26 июля украинские беспилотники наносили такие же удары еще по четырем населенным пунктам в Белгородской области.

Дрон, который долетел до села Лозовая Рудка был запущен ориентировочно из Басово, что в Золочевском районе Харьковской области.

Напомним, ВСУ регулярно наносят удары по мирным приграничным городам и селам. Кроме того, они организовывали несколько диверсий, проникая на территории России и пытаясь захватывать населенные пункты.