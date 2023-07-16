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Украинские боевики, которых обучают инструкторы из Германии, раскритиковали своих наставников. Они заявили, что те не владеют информацией о реальном состоянии минных полей в зоне специальной военной операции.

Немецкие специалисты посоветовали подопечным «просто объезжать» минные поля. При этом у них на картах заграждения имеют протяженность в несколько сотен метров.

В зоне боевых действий ситуация обстоит совсем иначе. Один из украинских военных заявил, что там минами занято несколько гектаров, объехать которые довольно проблематично.

Напомним, что западные эксперты считают именно российские мины ключевой проблемой ВСУ. Российские войска создали практически непроходимые заграждения, из-за которых Киев несет крупные потери.

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