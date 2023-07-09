Украинские беженцы с медицинским образованием, имеющие даже высокую квалификацию, из-за языкового барьера и проблем переаттестационного процесса в Британии вынуждены браться за любую работу. Покинув пределы Украины после начала СВО и перебравшись в Великобританию украинские медики могут устроиться только посудомойками, грузчиками и прочими низкоквалифицированными работниками.

Доктор Самер аль-Шейх, приехавший в Лондон из Харькова, заявил журналистам New York Times, что он полностью потерял все. Он рассказал, что в 16-летнем возрасте приехал на Украину из-за военных действий в Ираке. После окончания медицинского ВУЗа он работал врачом-травматологом в Городской клинической больнице в Харькове. А сейчас в возрасте 33-х лет он является безработным беженцем, который не может обеспечить свою семью. По его словам, в любой должности, отвечающей его квалификации, он получает отказ.

Украинский кардиолог Светлана Садова имеет 20-летний опыт. Но, несмотря на это, не может найти в Британии работу по своему профилю. Ей приходилось работать посудомойкой в ночные смены и пешком добираться домой по темноте, так как денег на такси не было. Оплата ее труда составляла примерно 12 долларов в час. И этого хватало лишь на пропитание. Сейчас женщина вновь безработная.