Штурмовые группы Вооруженных сил Российской Федерации смогли выбить украинских боевиков с захваченных ими ранее позиций в окрестностях села Работино за Запорожском направлении. В результате боевики ВС Украины бросили оружие и бежали в сторону населенного пункта Орехово. Об этом сообщает Телеграм-канал «Украина.ру».

Сообщается, что в контратаке на позиции ВС Украины принимали участие российские бойцы подразделения «Шторм Z» 291-го полка и морские пехотинцы с разведчиками при поддержке 70-го полка. Наступательные действия российских военнослужащих поддерживали танкисты и артиллеристы ВС РФ.

В ходе наступательных действий российских бойцов был нанесен значительный урон личному составу противника. При этом военнослужащие ВС России смогли захватить в плен некоторых бойцов ВС Украины. Пленные боевики рассказали, что командование бросает их в так называемые «мясные штурмы» без тяжелого вооружения и бронетехники. Также командование отправляет в атаку мобилизованных украинцев без соответствующей подготовки и мотивации.