Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Штурмовые группы Вооруженных сил Российской Федерации смогли выбить украинских боевиков с захваченных ими ранее позиций в окрестностях села Работино за Запорожском направлении. В результате боевики ВС Украины бросили оружие и бежали в сторону населенного пункта Орехово. Об этом сообщает Телеграм-канал «Украина.ру».

Сообщается, что в контратаке на позиции ВС Украины принимали участие российские бойцы подразделения «Шторм Z» 291-го полка и морские пехотинцы с разведчиками при поддержке 70-го полка. Наступательные действия российских военнослужащих поддерживали танкисты и артиллеристы ВС РФ.

В ходе наступательных действий российских бойцов был нанесен значительный урон личному составу противника. При этом военнослужащие ВС России смогли захватить в плен некоторых бойцов ВС Украины. Пленные боевики рассказали, что командование бросает их в так называемые «мясные штурмы» без тяжелого вооружения и бронетехники. Также командование отправляет в атаку мобилизованных украинцев без соответствующей подготовки и мотивации.

Вам может понравиться

Лолита рассказала, почему Алла Пугачева не всегда приглашала ее на «Рождественские встречи»

Певица Лолита Милявская выступила против критики Сергея Пенкина в адрес Пугачевой. По словам Лолиты, она понимает, почему Пугачева могла кого-то из артистов не взять в свой проект «Рождественские встречи». Она

Самолет-шпион НАТО фотографирует русских туристов на пляжах Краснодарского края

Неподалеку от границ Краснодарского края кружит разведывательный летательный аппарат ВВС США . Он ведет аэрофотосъемку, используя оборудование с высоким разрешением. Это дает возможность получать весьма качественные фото Черноморского побережья региона

Актёр Рассел Кроу потребовал оплаты за ответы на вопросы о второй части “Гладиатора”

Рассел Кроу поделился своим возмущением о том, что ему постоянно задают вопросы о снимающейся сейчас второй части фильма “Гладиатор”. Актёр напоминает, что в фильме 2000-го года его персонаж – римский