В Финляндии беженцы из Украины начали массово отказываться от сезонных летних работ по сбору урожая из-за возможной потери социального пособия. Об этом заявили финские фермеры журналистам ТРК Yle.

С начала СВО на Украине более 58 тысяч граждан Украины перебрались в Финляндию и подали заявление на предоставление временного убежища. Многие финны недовольны тем, что украинцы не желают трудоустраиваться на сезонные работы.

По словам финского депутата Мии Лайхо, оплата заработков в стране должна быть более выгодна, нежели жизнь на социальное пособие. Чиновник призвала власти принять соответствующие законы для решения данной проблемы.

Стоит отметить, что в Финляндии беженцы имеют право получать жилищное пособие и пособие на ребенка. При этом выплаты на детей не зависят от участия их родителей в оплачиваемых сезонных работах.

Ранее финскими властями были ужесточены правила на въезд россиян на территорию Финляндии. По сообщению финского МИД, ограничения касаются абитуриентов, бизнесменов и даже владельцев недвижимости.