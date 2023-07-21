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Экипаж ВВС Украины в интервью для издания The Times рассказал, что когда они пролетают достаточно низко на вертолетах, то некоторые женщины в целях приветствия и, видимо, для поддержания боевого духа, показывают им обнаженную грудь.

По словам одного из пилотов вертолета, одна из женщин предложила даже жениться на ней. Такую надпись она сделала на плакате, который подняла вверх над головой. Пилот по имени Максим рассказал журналистам, что он со своими товарищами ежедневно летают на Ми-8 советского образца в район Артемовска (Бахмута). Летчик рассказал, что они вынуждены летать очень низко, порой даже в пяти метрах над землей, чтобы не попасть в зону поражения российскими средствами ПВО.

Также украинские пилоты отмечают превосходство российских сил в воздухе. Они подчеркивают, что у ВСУ нет самолетов, способных противостоять российским истребителям. Также не хватает и боеприпасов. Половина их сослуживцев уже погибли во время боевых действий.

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