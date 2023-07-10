В руках России оказался чрезвычайно ценный трофей – крылатая ракета Storm Shadow, которую совместно производят Великобритания и Франция.

О захвате ракеты заявил руководитель Военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. Он пояснил, что боезаряд, выпущенный Украиной, упал плашмя, поэтому многие его компоненты остались целыми и невредимыми.

«Ракета нашими техническими специалистами прямо на поле боя расчленена на несколько частей. Фугасная и кумулятивная части отдельно, блок управления отдельно, сложили крыло для удобства транспортировки», – пояснил экс-глава «Роскосмоса».

Он также рассказал, что вывезти боезаряд из серой зоной было весьма сложной задачей. ВСУ вели постоянный обстрел из артиллерийских орудий, а также задействовали целую диверсионную группу, чтобы отбить трофей. Но из этого ничего не вышло.

Теперь ракету будут изучать инженеры, которые получат информацию о материалах, из которых изготовлено изделие, раскроют секреты малозаметности. Самое же главное – это система наведения и электронный модуль. Их исследование позволит разработать новые способы противодействия британским боезарядам.