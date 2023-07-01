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Как следует из сообщения, опубликованном на портале Федерации фехтования США (ФФС), уехавшие из Российской Федерации и Белоруссии фехтовальщики примут участие в чемпионате Соединенных Штатов Америки.

По словам представителя ФФС, американская сторона прекрасно понимает, что на территории США могут проживать граждане России или Белоруссии, способные принести пользу американской школе фехтования. По данным портала Inside The Games, в чемпионате США могут принять участие трое граждан РФ: вице-чемпион Олимпийских игр в Токио Сергей Бида, шпажист Олег Кныш и саблист Константин Лоханов, являющийся бывшим мужем двукратной чемпионки Олимпийских игр Софии Поздняковой.

Допуск к турниру в США российским и белорусским спортсменам будет одобрен советом директоров ФФС в случае выполнения ими ряда условий. Во-первых, фехтовальщики должны публично осуждать действия властей России и Белоруссии. Во-вторых, им будет запрещено в ходе соревнований проявлять принадлежность к России и Белоруссии.

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