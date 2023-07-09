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Колебания курса доллара – это весьма удачные обстоятельства для приобретения жилья, так как россияне имеют реальную возможность защитить свои сбережения от инфляции, сообщила «Российская газета».

Недвижимость является ликвидным ресурсом практически в любой ситуации. В случае же с колебаниями курса она превращается в эффективный инструмент сохранения накоплений, так как они пока все еще остаются довольно крупными. Выгодно покупать недвижимость и иностранцам, так как в их валюте цены снижаются и дают возможность сделать выгодное вложение средств.

Совершенно иной является ситуация с недвижимостью за рубежом. Россияне, по словам основательницы агентства Antaria Homes Марина Поповиду, пока приостановили операции с недвижимостью на Кипре, где работает компания. Скорее всего, активностью возобновится только через пару недель, когда будет наблюдаться стабилизация курса. Но полностью отказываться от сделок вряд ли кто-то станет, таких наберется не более 15 процентов, сообщила эксперт.

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