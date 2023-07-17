Данные нового исследования, проведенного учеными-медиками в США, показывают, что частота укусов собак увеличивается в четкой взаимосвязи с повышением температуры окружающей среды. Ранее наука установила, что подобные эффекты проявляются также среди обезьян, крыс и мышей, сообщает Science Blog. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Новые данные исследователей из Гарвардской медицинской школы и реабилитационной больницы Сполдинга в штате Массачусетс (США) показывают, что частота укусов собак увеличивается с повышением температуры. В общей сложности исследователи проанализировали 69 525 случаев в восьми городах США, и обнаружили, что количество укусов собак увеличилось на 3% в дни с высоким уровнем содержания озона, на 4% в дни с более высокими температурами и на 11% – в дни с повышенным ультрафиолетовым излучением.

Клас Линнман, доцент кафедры физической медицины и реабилитации Гарвардской медицинской школы и реабилитационной больницы Сполдинга, был одним из ведущих авторов исследования. Он прокомментировал основные итоги научной работы, и подчеркнул: нужно помнить, что взаимодействие между людьми и собаками по-прежнему имеет решающее значение для уменьшения агрессивности собак.

По словам Линнмана, рост собачьей агрессивности вовсе не ограничен лишь месяцами с теплой погодой. «При анализе чувствительности мы обнаружили, что эффект на самом деле даже несколько сильнее в зимние месяцы. Зимой влияние температуры на риск также присутствует».

Повышение температуры, уровень озона и ультрафиолетовое излучение связаны с более высоким уровнем укусов собак. Это не просто некий погодный дискомфорт у животных, за этим явлением стоят определенные биологические причины. «Из опытов, проведенных ранее биологами на животных, мы знаем, что эти факторы влияют на гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось головного мозга, важную для реакции на стресс, и есть некоторые доказательства, свидетельствующие об изменении оборота дофамина в стриарном теле при воздействии озона. Но требуется еще много работы, чтобы понять, как эти явления могут работать у собак в отношении людей», – отметил ученый-медик Гарварда.

Дофамин участвует в краткосрочном вознаграждающем поведении или импульсивности, и хотя вознаграждение обычно связано с приятными вещами, агрессия часто бывает импульсивной и также может нести краткосрочный характер. Поэтому ученые склоняются к мнению, что здесь может быть связь.

Примечательно, что исследование выявило влияние одного распространенного летнего вещества – озона, но не другого – загрязнителя из вредных микрочастиц PM 2,5. В нескольких прежних исследованиях было установлено, что кратковременные выбросы частиц PM 2,5 связаны с ростом агрессии у людей, и ожидалось увидеть влияние этого фактора и для собак. Но этого не проявилось – возможно, определенную роль здесь сыграли анатомические различия.

В целом статистика, полученная исследователями в отношении собак, хорошо сочетается с ранее выявленной картиной. Люди также проявляют себя более агрессивными в условиях повышенных температуры и загрязнения воздуха. Есть даже исследования, демонстрирующие более высокий уровень насильственных преступлений с подветренной стороны от основных автомагистралей – и это число меняется в четкой зависимости от того, как меняется направление ветра.

Д-р Линнман также высказал основные рекомендации, способствующие уменьшению эксцессов от агрессивности собак. Владельцам животных он указал: «Держите своих собак счастливыми, спокойными и под контролем», а всем прочим посоветовал: «Научитесь «читать» поведение собак – это, наверное, самая лучшая защитная мера, которую можно сделать. Также нужно помнить, что большинство укусов происходит от собак, с которыми вы ранее никогда не встречались».