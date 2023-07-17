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Ученые имплантируют байкальским рачкам-амфиподам оптические датчики, которые дают возможность оценить уровень стресса по кислотности во внутренних средах организма. Так, если температура воды повышается или происходят другие изменения, то сенсор излучает свет, указывая на особенности химического состава водной среды.

Авторами разработки являются ученые Иркутского государственного университета.

«Разработанный нами сенсор позволил без вреда и излишнего беспокойства для исследованных ракообразных оценить стрессовое воздействие, которое оказывает на них потепление воды в прибрежной зоне озера Байкал. Эта технология поможет лучше понять угрозы, которые может нести жителям водоёмов потепление озёрной воды из-за глобальных климатических изменений», – сообщил глава проекта, профессор биолого-почвенного факультета Максим Тимофеев.

Он также объяснил, что подобные сенсоры способны упростить исследования, для которых сегодня требуется собирать анализы живой ткани, что весьма болезненно и рискованно.

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