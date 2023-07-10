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Ученые из Тайбэйского медицинского университета в Китае провели исследование, которое опровергает результаты предыдущей научной работы, утверждавшей пользу малых доз алкоголя для организма. Опубликованные в журнале BMC Medicine новые данные вызвали сомнения в общепринятых представлениях.

В предыдущем исследовании использовался набор данных из Национального опроса о состоянии здоровья, проведенного с 1997 по 2014 годы. Авторы этого исследования включили в выборку более 900 тысяч человек и установили J-образную кривую, связывающую низкие уровни употребления алкоголя с положительным влиянием на здоровье и снижением рисков смертности от различных причин. Однако при превышении определенного порога употребления риски возрастали.

Ученые из Тайбэйского медицинского университета решили проверить эти результаты и провели метаанализ более 100 исследований, в которых участвовало почти полмиллиона человек. В качестве контрольной группы были выбраны люди, которые в течение всей жизни не употребляли алкоголь.

Результаты нового исследования показали, что низкие дозы алкоголя не сопровождаются снижением смертности. По мнению авторов, в предыдущей работе ученые могли допустить ошибку при интерпретации данных и построении графика.

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