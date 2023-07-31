Новые научные исследования проливают свет на историю романтического поцелуя, открывая факты о его древности. История возникновения поцелуя является значительно более старой, чем предполагалось ранее, пишет РИА Новости.

Если ранее считали, что этот обычай возник в Индии примерно 1500 лет до нашей эры, то последние научные данные позволяют предположить, что он мог появиться на тысячу лет раньше, уходя еще глубже в историю человечества.

Такие исследования заставляют задуматься о возможной эволюционной пользе поцелуя. Есть несколько гипотез о том, как поцелуй может влиять на выбор партнера и на установление различных социальных связей. Губы и язык, по мнению ученых, играют роль химических сенсоров, позволяющих человеку остро чувствовать запах дыхания и вкус слюны, что может быть связано с выбором партнера.

Кроме того, поцелуй способствует возбуждению и может помогать установлению не только романтических, но и дружеских отношений, внося яркую ноту в взаимодействие между людьми.