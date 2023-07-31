ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Новые научные исследования проливают свет на историю романтического поцелуя, открывая факты о его древности. История возникновения поцелуя является значительно более старой, чем предполагалось ранее, пишет РИА Новости.

Если ранее считали, что этот обычай возник в Индии примерно 1500 лет до нашей эры, то последние научные данные позволяют предположить, что он мог появиться на тысячу лет раньше, уходя еще глубже в историю человечества.

Такие исследования заставляют задуматься о возможной эволюционной пользе поцелуя. Есть несколько гипотез о том, как поцелуй может влиять на выбор партнера и на установление различных социальных связей. Губы и язык, по мнению ученых, играют роль химических сенсоров, позволяющих человеку остро чувствовать запах дыхания и вкус слюны, что может быть связано с выбором партнера.

Кроме того, поцелуй способствует возбуждению и может помогать установлению не только романтических, но и дружеских отношений, внося яркую ноту в взаимодействие между людьми.

Вам может понравиться

Неудавшийся антибиотик проявил себя как мощное средство от сорняков

Ученым из Университета Аделаиды в Австралии удалось перепрофилировать неудачный противотуберкулезный антибиотик в мощный гербицид, способный бороться с двумя распространенными сорняками и не оказывать вреда для человека. Об этом сообщает сайт

«Зачала семерых». Ученые узнали, когда возник самый сексуальный обычай

Ученые много лет считали, что впервые такая традиция как романтический поцелуй, появилась полторы тысячи лет назад в Индии. Однако сегодня появляются предположения, что она зародилась гораздо раньше. РИА Новости пишет,