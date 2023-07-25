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Представитель Американского общества народной зоологии Флоу Фоксон опроверг существующую ранее теорию о Лох-несском чудовище. Согласно данной теории, чудовище, обитающее в озере Лох-Несс, являлось огромнейшим угрем.

Эта теория была представлена профессором Нейлом Геммелем из университета Отаго (Новая Зеландия). По мнению ученого, Несси (так именуют Лох-несское чудовище) представляла собой огромного двухметрового угря (Anguilla anguilla). Он считал, что именно гигантский угорь наиболее схож с мифологическим существом, описанным в легенде.

Однако исследование Флоу Фоксона опровергает вышеупомянутую теорию. Автор нового исследования использовал данные уловов из озера Лох-Несс и других пресноводных европейских водоемов, согласно котором угри больших размеров не встречались.

По его расчетам, встретить в озере Лох-Несс угря метрового размера равна 1:50 000. А вероятность обнаружения более крупных особей равна нулю. «В будущих работах я планирую продолжить поиск ответа на вопрос, чем могло являться Лох-несское чудовище», — заключил Фоксон.

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