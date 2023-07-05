В Сети очень популярными стали видеоролики, на которых запечатлена граница между Тихим и Атлантическим океанами. На видео и фото отчетливо вино, что с одной стороны границы вода более светлая, а с другой – более темная.

Журналисты издания Live Science решили разобраться, в чем же причина этого природного явления. Они обратились за разъяснением к специалистам.

Океанограф Надин Рамирес из Университета Консепсьон в Чили рассказала, что образование четкой границы между двумя океанами связано с тем, что воды смешиваются в разных местах с разной скоростью. Причем скорость данного смешивания зависима от изменений климатического характера.

Специалист объяснила это явление на примере процесса смешивания кофе со сливками. Там тоже жидкости смешиваются постепенно. Ученая подчеркнула, что со стороны Атлантического океана вода более холодная, солена и чистая. А вода из Тихого океана менее соленая, так как над ним проходит больше дождей. При спокойной погоде смешивание двух вод происходит медленно и постепенно. Но если поднимется сильный ветер, то смешивание вод можно сравнить с действиями человека, размешивающего кофе со сливками ложкой.