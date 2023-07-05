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Издание The Conversation опубликовало материал, в котором говорится, что тараканы смогли выжить после падения метеорита Чиксулуб, который  уничтожил всех динозавров и других животных, живших на Земле. Однако примечательным является тот факт, что тараканы смогли пережить данную катастрофу.

По словам специалистов, тараканы имеют плоское тело, поэтому способны проникать в очень узкие щели. Благодаря этой особенности, насекомые смогли пережить падение метеорита на Землю. После падения метеорита, температура земной поверхности резко увеличилась. Из-за этого большинство животных погибло. Но тараканы смогли проникнуть вглубь почвы благодаря строению своего тела.

Ученые отметили, что в качестве пищи тараканы мои использовать останки погибших животных. Поэтому им и удалось выжить. А так как тараканы откладывают свои яйца в специальных прочных капсулах, то потомство остается защищенным от негативных климатических условий.

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