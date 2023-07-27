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В мировом океане учеными было обнаружено морское существо, которое потенциально является бессмертным. Этим морским жителем является медуза Turritopsis dohrni. Итальянскими специалистами зоологической станции в Неаполе было выяснено, что потенциально данный вид медуз может жить вечно. Ученые предполагают, что некоторые особи данного вида могут быть живы на протяжении 66 миллионов лет. То есть, они родились еще до вымирания динозавров.

В процессе изучения медузы Turritopsis dohrni специалисты выяснили, что старение данного морского существа происходит в обратном направлении. Когда медуза достигает своего максимально зрелого возраста либо получает повреждения, то у нее запускается процесс омоложения до стадии полипа (зародышевой формы). После этого медуза начинает снова расти.

Ученые проверили данный процесс в лабораторных условиях. По итогу одна и та же особь повторила такой жизненный цикл до 10 раз за два года. Проведя генетическое исследование Turritopsis dohrni специалисты обнаружили, что у медузы насчитывается более тысячи генов, связанных с восстановлением ДНК.

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