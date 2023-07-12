Нидерландские ученые из Вагенингенского университета провели ряд исследований грибов и в результате выяснили, что у некоторых видов присутствует необычный тип клеточного деления.

Это связано с необходимостью снижения вероятности мутаций, которые вызывают появление раковых клеток. В итоге происходит образование вспомогательных боковых клеток. В них ядро ДНК «проверяется на качество». Результаты своего исследования специалисты опубликовали в научном издании Microbiology and Molecular Biology Reviews.

Риск возникновения рака связан с ошибками ДНК, возникающими в процессе клеточного деления. Ученым удалось выявить противораковый механизм у некоторых видов грибов. Те грибы, которые растут достаточно медленно и живут длительный период, обладают механизмами, способными снижать риск рака ядра.

Открытие противоракового механизма у грибов дает ученым новую информацию для построения новых стратегий в борьбе с онкологическими заболеваниями у людей. К тому же, результаты данного исследования дают возможность лучше изучить процессы деления клеток и механизмы предотвращения мутаций в ДНК.