ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Нидерландские ученые из Вагенингенского университета провели ряд исследований грибов и в результате выяснили, что у некоторых видов присутствует необычный тип клеточного деления.

Это связано с необходимостью снижения вероятности мутаций, которые вызывают появление раковых клеток. В итоге происходит образование вспомогательных боковых клеток. В них ядро ДНК «проверяется на качество». Результаты своего исследования специалисты опубликовали в научном издании Microbiology and Molecular Biology Reviews.

Риск возникновения рака связан с ошибками ДНК, возникающими в процессе клеточного деления. Ученым удалось выявить противораковый механизм у некоторых видов грибов. Те грибы, которые растут достаточно медленно и живут длительный период, обладают механизмами, способными снижать риск рака ядра.

Открытие противоракового механизма у грибов дает ученым новую информацию для построения новых стратегий в борьбе с онкологическими заболеваниями у людей. К тому же, результаты данного исследования дают возможность лучше изучить процессы деления клеток и механизмы предотвращения мутаций в ДНК.

Вам может понравиться

В Крыму рассказали, как можно быстро пройти досмотр на Крымском мосту

Безопасный досмотр всех автомобилей на Крымском мосту является обязательной процедурой, и он осуществляется для всех транспортных средств. Данный досмотр включает полную проверку багажа у всех туристов, что может занять некоторое

Русские саперы ждут массового прилета «Стрекоз»

В статье, написанной обозревателем Виталием Орловым для издания «СП», подчеркивается, что саперы осознают отсутствие у них права на ошибку, особенно в случае применения высокотехнологичных и чрезвычайно опасных взрывных устройств. В

Россиянин съездил в польское село Спыхово и сравнил его с русской глубинкой

В блоге «Где нам жить» на платформе «Дзен» появился отзыв россиянина, который посетил польское село Спыхово и описал свои впечатления фразой «чувствовалась разрух». Автор публикации поделился своими наблюдениями о мрачной