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Ученым удалось раскрыть ранее скрытые детали на древнеегипетских изображениях благодаря применению технологии химической визуализации. Исследователи обнаружили изменения, внесенные художниками на картинах, которые находились внутри гробниц и были созданы более трех тысяч лет назад для поклонения усопшим.

Одно из интересных открытий связано с работой художника, изображающего чиновника по имени Менна, который служил при фараоне Аменхотепе III.

На одной из сцен, где Менна и его жена поклоняются богу Осирису, художник изначально изобразил Менну с поднятыми руками перед своим лицом. Благодаря химической визуализации удалось раскрыть третью руку, которая была скрыта под слоем белого фона. Это свидетельствует о том, что рисунок был ретуширован после создания.

Эти изменения являются редкими и указывают на высокую формализацию рабочих процессов художников древнего Египта.

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