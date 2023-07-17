Ученым удалось раскрыть ранее скрытые детали на древнеегипетских изображениях благодаря применению технологии химической визуализации. Исследователи обнаружили изменения, внесенные художниками на картинах, которые находились внутри гробниц и были созданы более трех тысяч лет назад для поклонения усопшим.

Одно из интересных открытий связано с работой художника, изображающего чиновника по имени Менна, который служил при фараоне Аменхотепе III.

На одной из сцен, где Менна и его жена поклоняются богу Осирису, художник изначально изобразил Менну с поднятыми руками перед своим лицом. Благодаря химической визуализации удалось раскрыть третью руку, которая была скрыта под слоем белого фона. Это свидетельствует о том, что рисунок был ретуширован после создания.

Эти изменения являются редкими и указывают на высокую формализацию рабочих процессов художников древнего Египта.