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Специалисты из Университета Бата научились производить такие незаменимые обезболивающие препараты как парацетамол и ибупрофен из вещества, находящегося в древесине сосны. Результаты данной научной деятельности были опубликованы в издании ChemSusChem.

Данные лекарства изготавливаются на основе химических прекурсоров, добываемых из сырой нефти. Однако мир сейчас стоит на пороге отказа от нефтяных ресурсов, поэтому ученые стараются найти альтернативные способы производства лекарств.

Научные работники смогли создать технологию изготовления некоторых фармакологических прекурсоров из компонента скипидара, который является биологически возобновляемым β-пиненом. В ходе проведенных экспериментом, ученые смогли изготовить парацетамол и ибупрофен. Кроме того, ученые смогли синтезировать и другие вещества: 4-гидроксиацетофенон (нужен для производства бета-блокаторов), сальбутамол ( необходим для препаратов, используемых в ингаляторах).

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