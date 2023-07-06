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Аномальная извилистость головного мозга может приводить к такому заболеванию, как большое депрессивное расстройство. Эксперты Корейского медицинского университета также называют одним из признаков БДР появление нарушений в структуре извилин.

Они провели исследование, результаты которого выложили на сайте издания Psychological Medicine. В нем изучался такой параметр, как локальный индекс извилистости или LGI, а также его влияние на развитие большого депрессивного расстройства.

При этом сравнивался показатель LGI у полностью здоровых людей и пациентов, страдающих от БДР. В результате выяснилось, что у последних наблюдается уменьшение складчатости коры головного мозга в 7 областях из 66, которые подвергались исследованиям. Это означает, что показатель LGI вполне можно использовать в качестве маркера для диагностики расстройства. При этом он гораздо точнее и стабильнее, чем те, которые известны сейчас.

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