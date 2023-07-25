На ежегодной встрече Американского общества питания были представлены научные работы по исследованию взаимосвязи употребления чернослива и укрепления сердечно-сосудистой системы. Согласно выводам ученых, ежедневное употребление чернослива благотворно влияет на ряд биомаркеров, отвечающих за здоровье сердечно-сосудистой системы человека.

В исследовании принимали участие мужчины в возрасте от 55 лет и женщины в период постменопаузы. Отмечается, что у пожилых мужчин, ежедневно употреблявших чернослив, улучшились показатели уровня холестерина ЛПВП и соотношение общего холестерина к ЛПВП. Также был снижен воспалительный биомаркер С-реактивного белка (CRP).

Длительное употребление чернослива у женщин в возрасте оказало положительное влияние на различного рода метаболические показатели: снизился риск возникновения или обострения имеющихся сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе общий холестирин, триглециды, уровень глюкозы и инсулина.