Специалисты из Медицинской школы Университета Вирджинии смогли обнаружить главную причину, из-за которой организм начинает быстро стареть. Свою научную работу ученые опубликовали в издании Nature Aging.

Отмечается, что контроль хронического воспаления способен продлить длительность и здоровье. Также специалисты рассказали о новых мерах профилактики против заболеваний сердечно-сосудистой системы и нейродегенерации мозга.

В ходе своего исследования ученые обнаружили, что хронические воспалительные процессы в организме, имеющиеся у многих пожилых людей, приводят к развитию многих возрастных заболеваний. Это происходит из-за неправильной передачи сигналов кальция в митохондриях определенных иммунных клеток — макрофагах.

Специалисты считают, что увеличение потребления кальция макрофагами способно предотвратить воспалительные реакции, а также и их последствия. А так как макрофаги находятся во всех органах, то воздействие на них препаратами должно отстрочить возникновение возрастных нейродегенеративных заболеваний.