Специалисты Центра характеристики и обработки материалов Джона Хопкинса провели ряд исследований знаменитого Кровавого водопада, находящегося на леднике Тейлора в Антарктиде. Основной целью ученых являлось выяснение причины нетипичного красного оттенка.

В ходе своего исследования ученые определили, что состав воды Кровавого водопада содержит в себе высокую концентрацию уникальных наносфер с высоким содержанием железа. Во время окислительной реакции данные наносферы становятся красного цвета. Ранее специалисты считали, что причиной красной воды является ее насыщение оксидом железа яркой красной окраски.

Специалисты выяснили, что красная вода водопада на леднике Тейлора попадает из системы гиперсоленых озер, которая формировалась примерно от 1.5 до 4 миллионов лет. Первооткрывателем Кровавого водопада является австрийский геолог Гриффит Тейлор. Он обнаружил это необычное природное явление в 1911 году в Сухих долинах Мак-Мердо в Восточной Антарктиде.