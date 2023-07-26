Ученые из Мадридского политехнического университета в Испании провели ряд исследований, в которых использовались данные многолетнего научного проекта Vallecas Project. Специалисты изучили данные людей, в возрасте 70-85 лет, не имеющих неврологических и психических расстройств. Основная цель научной работы – выявление общих особенностей среди долгожителей. Результаты данных исследований были опубликованы в журнале The Lancet Healthy Longevity.

Для исследования было отобрано 64 человека возрастом от 80-ти лет и старше, чья память была на уровне здорового человека среднего возраста. Результаты были сравнены с контрольной группой из 55 человек со средним возрастом 82.4 года с обычными показателями памяти для пожилого возраста.

Проведя нейропсихологические и клинические обследования, МРТ-сканирование и генетический анализ, ученые выяснили, что у долгожителей отмечалась хорошая физическая активность, образование и социальный статус.