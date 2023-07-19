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Специалисты из Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского изобрели достаточно эффективный и менее болезненный способ лечения инфекций мочевого пузыря. Ученые предлагают метод лечения заболеваний мочевого пузыря при помощи масляных шариков со спортивной добавкой.

На данный момент классическим способом лечения цистита является антибактериальная терапия путем приема таблеток. Однако если заболевание перешло в хроническую форму, то данный метод лечения становится менее эффективным.

Антибактериальные препараты не могут полностью проникнуть в стенки мочевого пузыря, а значит, болезнетворные организмы могут выжить. Увеличение дозировки антибиотиков в пероральной форме очень негативно сказывается на здоровье. Поэтому в таком случае врачи вводят лекарство непосредственно в сам орган путем установки катетера. Но этот метод является достаточно болезненным.

Российскими учеными был создан специальный микрогель эмульсионного вида, который достаточно долгий период может задерживаться в мочевом пузыре, что снижает количество неприятных процедур введения катетера.

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