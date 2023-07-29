Вино, способное сохранить эластичность и молодость кожи, обнаружили в ходе исследований ученые из американского Университета Флориды. Обзор этого эксперимента опубликовал портал EurekAlert.

17 участниц исследования в возрасте от 40 до 67 лет разбили на две группы. Одной из них давали по 300 миллилитров безалкогольного мускатного вина, а другой – плацебо, похожее на этот напиток по вкусу, но избавленное от полифенолов.

Спустя 6 недель в эксперименте объявлялась пауза на 21 день, после чего группы обменивались напитками и употребляли их еще шесть недель.

В ходе исследования ученые оценивали состояние кожи, используя биомаркеры окислительного стресса и воспалительного процесса. Выяснилось, что мускатное вино активно препятствовало потере кожей влаги, а также восстанавливало эластичность.

Специалисты сделали вывод, что данный эффект обеспечивается полифенолами. Эти химические соединения содержаться в самых различных растениях. Но для сохранения молодости кожи подходят далеко не все их разновидности, а лишь те, которые обладают уникальным составом и содержатся только в красном безалкогольном мускатном вине.