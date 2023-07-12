Группа ученых из Вашингтонского университета разработала специальную молекулу, способную значительно снизить чувствительность зубов на продолжительный период времени. Первые испытания новой молекулы, включенной в состав специальных леденцов, прошли успешно. Результаты испытаний были опубликованы в журнале ACS Biomaterials Science & Engineering.

Ученые отмечают, что болезненные ощущения или гиперчувствительность зубов возникает в результате непрерывного разрушения зубной эмали. Деминерализация эмали приводит к обнажению зубных нервов и сосудов, что и провидит к болевым ощущениям. При этом организм не способен самостоятельно восстановить разрушенную эмаль.

Поэтому американские ученые вывели специальный пептид sADP5 из более крупного белка амелогенина, который играет ключевую роль в биологическом развитии зубов. В ходе испытаний оказалось, что пептид способен захватывать ионы фосфата и кальция для создания новых слоев эмали.

Ученые создали на основе пептида специальные леденцы, способные восстанавливать зубную эмаль, а в настоящий момент разрабатывают другие товары на основе sADP5 для ухода за зубами, включая пасту и жидкости для полоскания ротовой полости.