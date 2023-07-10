Группа исследователей из Калифорнийского университета раскрыла механизм, который объясняет, как мозговые волны, возникающие во время глубокого сна, могут влиять на уровень сахара в крови на следующий день. Опубликованные результаты исследования в журнале Cell Reports Medicine привлекли внимание научного сообщества.

Для проведения исследования ученые привлекли 600 участников. Во время сна были собраны данные об активности мозговых волн в различные периоды, а на следующий день уровень сахара в крови был определен с помощью анализа.

Оказалось, что сильные мозговые волны, которые возникают во время глубокого сна, активизируют парасимпатическую нервную систему, что способствует снижению уровня стресса. Это воздействие оказывает влияние на чувствительность организма к инсулину, который отвечает за усвоение глюкозы из крови, предотвращая резкие скачки уровня сахара.