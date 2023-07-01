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Телеграм-канал “Военкор_65” опубликовал видеозапись своеобразного концерта, устроенного в автобусе одним из бойцов СВО. Военнослужащие отправились в отпуск на две недели, и чтобы немного отвлечься от многочисленных мыслей, солдат сыграл на гитаре и спел песню “Девочка, не надо слезы лить напрасно” исполнителя Хасан Абубакарова.

Авторы публикации объяснили, что кто-то с удовольствием слушал песню, кто-то дремал, пытаясь отоспаться уже в дороге, а кто-то общался с другими бойцами.

Военнослужащие отправились в свой первый отпуск из зоны специальной военной операции. Они были призваны в прошлом году в рамках частичной мобилизации. Сейчас появилась возможность на две недели съездить домой.

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