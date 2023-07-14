Российский доброволец из Екатеринбурга Антон рассказал порталу Ura.ru, как сумел обмануть противотанковый ракетный комплекс Javelin американского производства.

Он сообщил, что в 2022 году принимал участие в боевых действиях на Донбассе. Тогда боевики ВСУ очень активно задействовали «Джавелины». Иногда бойцам приходилось просто смотреть, как ракеты этих ПТРК попадают по российским танкам.

Во время отдыха Антон изучал информацию об американской «шайтан-машине». Он хотел найти ее уязвимости, чтобы перехитрить. И в итоге это удалось.

В январе 2023 года рота Антона сама попала под обстрел «Джавелинов». Используя полученную информацию, боец решил использовать дымовые шашки для создания защитной завесы.

«Буквально за две минуты наш танк оказался в дымовой завесе. И мы, правда, смогли отойти на позицию, чтобы и самим не пострадать, и нашего железного друга в обиду не дать. Когда мы заняли удобную позицию, то смогли отбить атаку ВСУ и в целом остались невредимыми, что не скажешь о противнике. Если честно, то я не знаю всегда ли дымовая завеса спасает от Javelin, но в тот момент нам этот способ помог», – рассказал военнослужащий.