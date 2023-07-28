ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Популярный российский исполнитель Борис Моисеев скончался в сентябре 2022 года в результате перенесенных нескольких инсультов. Моисеев после себя оставил шикарную недвижимость, которая досталась его концертному директору Сергею Гороху по завещанию, составленному артистом.

Но недавно Горох рассказал журналистам, что в московской квартире Моисеева он обнаружил более ценное наследие исполнителя, о котором никто не подозревал. С того времени, как Бориса больше нет в живых, отметил Горох, были обнаружены музыкальные архивы исполнителя с неизвестными ранее композициями.

По словам арт-директора покойного артиста, в музыкальном архиве Моисеева было обнаружено более 300 песен, часть из которых не была представлена публике. Сейчас Горох планирует выпустить композиции, написанные Борисом Михайловичем, чтобы поклонники смогли увидеть своего кумира с другой стороны. Он уверен, что эти песни обязательно должны увидеть свет.

Сергей Горох заявил, что к годовщине смерти Бориса Моисеева на его могиле будет поставлен памятник из бронзы. Он подчеркнул, что уже выбран эскиз для монумента, высота которого составит два с половиной метра.

Вам может понравиться

Друзья рассказали о жизни умершего актера из “Невского” и “Тайн следствия” Андрея Бабенко

Актер Андрей Бабенко в последние годы столкнулся с серьезными трудностями в жизни, рассказали «Российской газете» коллеги и друзья умершего в возрасте 47 лет артиста. Сценарист и режиссер Максим Бриус сообщил,

В Подмосковье дворник-педофил заманил к себе в подвал школьницу и после показа порнографии набросился на нее с поцелуями

В подмосковном городе Клин дворник подкараулил у подъезда девочку – ученицу четвертого класса и заманил ее к себе в коморку, расположенную в подвальном помещении. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала SHOT.

В Екатеринбурге пропавшую 8-летнюю Киру нашли живой в квартире соседа спустя два дня поисков

Пропавшая 26 июля в Екатеринбурге 8-летняя Кира обнаружена живой. Девочка находилась в квартире одного из своих соседей, заманившего ребенка с помощью щенка. В поисках 8-летней девочки участвовали 350 волонтеров и