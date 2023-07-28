Популярный российский исполнитель Борис Моисеев скончался в сентябре 2022 года в результате перенесенных нескольких инсультов. Моисеев после себя оставил шикарную недвижимость, которая досталась его концертному директору Сергею Гороху по завещанию, составленному артистом.

Но недавно Горох рассказал журналистам, что в московской квартире Моисеева он обнаружил более ценное наследие исполнителя, о котором никто не подозревал. С того времени, как Бориса больше нет в живых, отметил Горох, были обнаружены музыкальные архивы исполнителя с неизвестными ранее композициями.

По словам арт-директора покойного артиста, в музыкальном архиве Моисеева было обнаружено более 300 песен, часть из которых не была представлена публике. Сейчас Горох планирует выпустить композиции, написанные Борисом Михайловичем, чтобы поклонники смогли увидеть своего кумира с другой стороны. Он уверен, что эти песни обязательно должны увидеть свет.

Сергей Горох заявил, что к годовщине смерти Бориса Моисеева на его могиле будет поставлен памятник из бронзы. Он подчеркнул, что уже выбран эскиз для монумента, высота которого составит два с половиной метра.