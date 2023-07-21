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На канале Discovery скоро выйдет документальный фильм «Кокаиновые акулы», посвященный исследованиям ученых. Они захотели выяснить, употребляют ли хищники наркотические вещества, которые контрабандисты обычно сбрасывают в море, когда натыкаются на береговую охрану.

Этот вопрос заинтересовал морского биолога Тома Хёрда, который узнал об огромном количестве кокаина и других веществ, выбрасываемых на побережье американского штата Флорида. Вместе с экологом Трейси Фанарой он погрузился в воду и вел наблюдение за акулами.

Это помогло увидеть хищников, которые вели себя совершенно неадекватно. Так, акула молот внезапно бросилась на них, хотя обычно старается держаться подальше от людей.

Ученые сбросили в воду несколько пакетов, напоминающих по виду тару с наркотиками и следили за реакцией акул. Те моментально стали рвать тюки зубам, а одна ухватила пакет и унесла его в неизвестном направлении. По мнению экспертов, исследования нужно продолжать, чтобы выяснить, какое воздействие наркотик оказывает на хищников.

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